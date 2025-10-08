08 Ekim 2025, Çarşamba
Barrack ve Abdi ne konuştu?
Suriye'de SDGG'nin Halep'te düzenlediği saldırı öncesi ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın YPG/PKK elebaşısı Abdi Şahin ile görüşmesinin ardından bir haritanın önünde verdikleri görüntü dikkat çekti. Peki o görüşmede Suriye'de çatışma mı planlandı? A Haber'de Memleket Meselesi programına katılan AA Şam muhabiri Muhammed Karabacak, görüşmede elde ettiği bilgileri aktardı.