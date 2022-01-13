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Barış Gücü Kazakistan'dan çekildi mi? Hayat normale döndü mü? A Haber Kazakistan'da

A Haber
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Giriş: 13.01.2022 10:34
Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Tokayev geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada olayların kontrol altına alındığını ve Rusya'nın öncülük ettiği KGAÖ barış güçlerinin en fazla 10 gün içinde ülkeyi terk edeceklerini duyurmuştu. Ülkede son durum ne? Detayları başkent Nur Sultan'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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