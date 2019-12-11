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11.12.2019

Barbar damat düğünde terör estirdi! Çocuğun ayağını kırdı |Video

Bu video görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor. Bir düğünde çekilen görüntülerde fotoğrafçının geline aşırı ilgili göstermesine sinirlendiği iddia edilen barbar damat elindeki şişeyi yere fırlattı. Şişe pist oynaya küçük bir çocuğun ayağına isabet etti. Küçük çocuğun ayağı kırılırken, barbar damat yakınları tarafında sakinleştirildi. O anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise milyonlarca kişi tarafında izlendi.

Düğünde kıskançlık krizine giren damat terör estirdi. Krize giren damat elindeki şişeyi tüm gücüyle yere fırlattı. Damadın fırlattığı şişe pistte oynayan bir çocuğun ayağına geldi. Küçük çocuğun ayağı kırıldı. Olayın ardından krize giren damat daha saldırganlaştı ve masayı tekmelemeye başladı.

Ayağı kırılan küçük çocuk bir yakını tarafından kucağına alınarak olay yerinden uzaklaştırılırken, babar damadı ise sakinleştirmek yakınlarına düştü.

BARBAR DAMADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Gürcistan'da çekildiği iddia edilen görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok konuşılanlar arasında girdi. Binlerce kişi düğünde terör estiren ve küçük çocuğun ayağının kırılmasına sebep olan damada tepki yağdırdı.

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