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Barack Obama'dan dünyayı şaşkına çeviren UFO açıklaması! Tartışmalar yeniden alevlendi! İşte o sözler

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Giriş: 19.05.2021 14:10
Güncelleme:19.05.2021 14:14
ABD eski Başkanı Barack Obama, UFO'larla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Obama, görevde olduğu dönemde videodaki objelerin ne olduklarını çözemediklerini söyledi. ABD eski Başkanı, yetkililerin bunu araştırmaya devam ettiklerini aktardı. Pentagon'un FLIR1 adı verilen görüntüler hakkında yeni açıklamalar yapması bekleniyor.
Barack Obama'dan dünyayı şaşkına çeviren UFO açıklaması!
Barack Obama'dan dünyayı şaşkına çeviren UFO açıklaması!
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