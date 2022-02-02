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Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı

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Giriş: 02.02.2022 09:00
19 yaşındaki genç kadının, birkaç hafta önce tanıştığı adam tarafından vahşice katledildiği öne sürüldü. Polis daireye yaptığı baskında korkunç bir manzarayla karşılaştı.
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