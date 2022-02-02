02 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Banyoda vahşet! Polis ekipleri baskında korkunç manzarayla karşılaştı
19 yaşındaki genç kadının, birkaç hafta önce tanıştığı adam tarafından vahşice katledildiği öne sürüldü. Polis daireye yaptığı baskında korkunç bir manzarayla karşılaştı.