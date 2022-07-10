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Bangladeş'ten acı haberler peş peşe geldi! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı

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Giriş: 10.07.2022 19:04
Son 100 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Sylhet'te üst düzey hükümet yetkilisi Md. Mojibur Rahman, felaketten etkilenen evlerin onarımı için hükümetin fon sağlayacağını aktardı.
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