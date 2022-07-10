10 Temmuz 2022, Pazar
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Bangladeş'ten acı haberler peş peşe geldi! Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı
Son 100 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı Bangladeş'te sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Sylhet'te üst düzey hükümet yetkilisi Md. Mojibur Rahman, felaketten etkilenen evlerin onarımı için hükümetin fon sağlayacağını aktardı.