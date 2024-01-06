Bangladeş’te vagonları ateşe verdiler: 4 ölü!

Güney Asya ülkesi Bangladeş bir kez daha facia haberiyle sarsıldı. Başkent Dakka'da haftalar sonra yine bir yolcu treni ateşe verildi. Yangında en az 4 kişi öldü.

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