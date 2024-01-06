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Bangladeş’te vagonları ateşe verdiler: 4 ölü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 16:32
Güney Asya ülkesi Bangladeş bir kez daha facia haberiyle sarsıldı. Başkent Dakka'da haftalar sonra yine bir  yolcu treni ateşe verildi. Yangında en az 4 kişi öldü.
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Vagonları ateşe verdiler: 4 ölü!
Vagonları ateşe verdiler: 4 ölü!
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