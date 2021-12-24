24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Bangladeş'te feribotta yangın: En az 30 ölü!

Bangladeş'te feribotta yangın: En az 30 ölü!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2021 08:49
Güncelleme:24.12.2021 08:55
Bangladeş'te feribotta çıkan yangında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yangın Hizmetleri ve Sivil Savunma Karagahı yetkilileri, 30 yanmış ceset bulduklarını, 65 yolcunun da kurtarıldığını ifade etti.
Yeni yıla Omicron’un gölgesinde girecek
Yeni yıla Omicron’un gölgesinde girecek
Ücreti ödemek için indi! Korkunç anlar
Ücreti ödemek için indi! Korkunç anlar
İnsanlık dramı! Ayakkabısız çocuklar...
İnsanlık dramı! Ayakkabısız çocuklar...
Avrupa’da doğal gaz fiyatı yüzde 600 arttı
Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 600 arttı
Kaynar su çukuruna düştü!
Kaynar su çukuruna düştü!
Eşi kalasla kovaladı!
Eşi kalasla kovaladı!
Biden’ın 1 yıllık karnesi
Biden'ın 1 yıllık karnesi
Yeniden harekete geçti
Yeniden harekete geçti
İran halkı Batı ile müzakerelere inanıyor mu?
İran halkı Batı ile müzakerelere inanıyor mu?
Kırgızistan Bayraktar TB2’lerini teslim aldı
Kırgızistan Bayraktar TB2'lerini teslim aldı
Tesla’nın sürücü koltuğundaki köpek olay oldu
Tesla’nın sürücü koltuğundaki köpek olay oldu
Japonya’da yangın faciası: 27 kişi öldü!
Japonya’da yangın faciası: 27 kişi öldü!
Daha Fazla Video Göster