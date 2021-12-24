24 Aralık 2021, Cuma
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Bangladeş'te feribotta yangın: En az 30 ölü!
Bangladeş'te feribotta çıkan yangında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yangın Hizmetleri ve Sivil Savunma Karagahı yetkilileri, 30 yanmış ceset bulduklarını, 65 yolcunun da kurtarıldığını ifade etti.