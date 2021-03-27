Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen A Haber’e konuştu: Erdoğan ülkesi içim mükemmel işler yapıyor

Myanmar'da askeri darbe sonrası sular durulmuyor. Ülkede barışçıl protestolara katılan yüzlerce insan askerlerin saldırısıyla yaşamını yitirdi, binlerce kişi ise tutuklandı. Hali hazırda 1 milyondan fazla Arakanlı mülteciye ev sahipliği yapan Bangladeş'te son gelişmeler nasıl yankılanıyor? Bangladeş, Myanmar'dan gelen yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir mi? A Haber Dış Haberler Editörü Neslihan Önder, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen ile konuştu.