02 Ekim 2023, Pazartesi
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Balkanlar'da gerilim düşüyor mu? Sırbistan, Kosova sınırındaki askerlerini geri çekme kararı aldı
Kosova'da mayıs ayında yapılan yerel seçimin ardından yaşanan gerilim geçtiğimiz hafta silahlı bir grubun Kosova'da gerçekleştirdiği ve bir polisin şehit olduğu saldırı ile zirveye tırmandı. Ancak ABD'den gelen açıklamalar sonrası Sırp lider geri adım attı. Sırp birliklerinin geri çekildiği duyruldu. Detayları A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.