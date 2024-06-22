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Bakkala ateş açıldı: 3 ölü, 10 yaralı

İHA
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Giriş: 22.06.2024 10:16
ABD'nin Arkansa eyaletinde bir bakkala ateş açan saldırgan, 3 sivili öldürdü, 2'si polis 10 kişiyi de yaraladı.
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