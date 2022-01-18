18 Ocak 2022, Salı
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Bakıcı faciası! Belçika’da aranan çocuğun cesedi başka ülkede bulundu
Belçika’da kayıp olduğu ihbarı verilen 4 yaşındaki erkek çocuğunun cesedi. Hollanda’da bulundu. Zanlı bakıcı Dave De Kock, cansız bedeninin bulunduğu bölgeye 120 kilometre mesafede emniyet güçlerince gözaltına alındı.