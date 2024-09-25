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Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı!

Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 21:17
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 79. Genel Kurul toplantısı için geldiği New York’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’na katıldı. İşte o görüntüler...
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Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı!
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