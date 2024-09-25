25 Eylül 2024, Çarşamba
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Bakanı Fidan, TDT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 79. Genel Kurul toplantısı için geldiği New York’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı’na katıldı. İşte o görüntüler...