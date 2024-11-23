Bakan Fidan’dan küresel savaş uyarısı: Nükleer adı konuşulduğu anda risk oluşur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Batı ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden yaşanan gerilime değinen Bakan Fidan, nükleer savaş riskine dikkat çekti, "nükleerin adı konuşulmaya başlandığı andan itibaren nükleer risk oluşur" dedi. Fidan, Rusya-Kuzey Kore iş birliğinin batı için sıcak savaşa hazır olunması gereken yeni bir cephe anlamına gelebileceğini de belirtti.

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