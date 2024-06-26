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Bakan Fidan’dan kritik temaslar! Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 18:56
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova’da Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski ve Romanyalı mevkidaşı Luminita Odobescu ile birlikte Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
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