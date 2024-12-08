Bakan Fidan’dan Doha’da önemli temaslar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, Doha Forumu marjında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Rusya temsilcisi ile birlikte Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

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