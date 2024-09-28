28 Eylül 2024, Cumartesi
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Bakan Fidan’dan BMGK'da net mesaj: İsrail Gazze’den çekilmeli
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BMGK'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. Bakan Fidan, açıklamasında “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları uygulanmalı. Daimi, kalıcı bir ateşkes uygulanmalı. Esir takası gerçekleştirilmeli. İsrail Gazze'den çekilmeli." ifadelerine yer verdi.