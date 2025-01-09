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Bakan Fidan, KKTC’de temaslarda bulundu

Bakan Fidan, KKTC’de temaslarda bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.01.2025 19:38
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, ziyaretinin ikinci gününde Türkiye'nin katkılarıyla yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Bakan Fidan, şantiyede bulunan işçiler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, bir işçi Bakan Fidan'a sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Bakan Fidan'a ziyaretinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve yüklenici firmanın yetkilileri eşlik etti.
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