Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile New York’ta görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentindeki temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. 80. BM Genel Kurulu programı çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı temaslar ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN