Bakan Fidan dünya gündeminden düşmüyor! Alman basını: Her şeyi bilen adam

Başkan Erdoğan'ın MİT Başkanı Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanlığına getirmesi uluslararası basında yankılanmaya devam ediyor. Yunan basını Bakan Fidan'ın yunan mevkidaşı ile görüşmesini konu alırken İsrail basını Fidan'ın bölgede kilit rol oynadığını yazdı. Almanlar ise “Her şeyi bilen adam” haberlerini yapıyor.

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