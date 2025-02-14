Bakan Fidan Avusturya’nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere geldiği Almanya’da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, konferans marjında Avusturya’nın geçici Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.

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