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Bakan Fidan Arap ligi Genel Sekreteri Gheit’i kabul etti!

Bakan Fidan Arap ligi Genel Sekreteri Gheit’i kabul etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 22:56
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Devletleri Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit’i ile bir araya geldi. Genel Sekreter Gheit, Dışişleri Bakanı Fidan’ı makamında ziyaret ederken görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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Bakan Fidan Arap ligi Genel Sekreteri Gheit’i kabul etti!
Bakan Fidan Arap ligi Genel Sekreteri Gheit’i kabul etti!
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