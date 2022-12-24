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Bakan Akar'dan Yunan basının iddiasına sert tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2022 17:01
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle yıllık değerlendirme toplantısı yaptı. Detayları A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün aktardı.
Akar’dan Yunan basınına sert tepki
Akar'dan Yunan basınına sert tepki
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