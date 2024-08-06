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Bahtsız kaza! İki arkadaş hayatını kaybetti

Bahtsız kaza! İki arkadaş hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 10:43
Hindistan'da motosikletle seyir halinde olan iki kişinin üzerlerine palmiye ağacı düştü. Ağacın altında kalan talihsiz iki arkadaş hayatını kaybetti.
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