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BAE son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2023 13:47
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan insani yardım çalışmaları çerçevesinde, son 24 saatte etkilenen bölgelere toplamda 117 ton yardım malzemesi gönderdi.
BAE son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi
BAE son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi
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