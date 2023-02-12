12 Şubat 2023, Pazar
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BAE son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan insani yardım çalışmaları çerçevesinde, son 24 saatte etkilenen bölgelere toplamda 117 ton yardım malzemesi gönderdi.