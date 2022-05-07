07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Azovstal'da insani koridor işliyor mu?
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, dünyanın gözü kulağı Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında. Kuşatma altındaki sivillerin tahliyesi devam ediyor mu? Son bilgileri A Haber ekibinden Mert Hacıalioğlu aktardı.