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Azovstal'da 3 günlük insani koridor! Sivil tahliyeleri başladı mı?

A Haber
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Giriş: 06.05.2022 10:29
Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasındaki siviller hala tahliye bekliyor. Dün 156 sivilin tahliyesinin ardından fabrikada kalan sivillerin tamamının tahliyesi için insani koridorun 3 gün açık tutulacağını duyurmuştu. Son durum ne? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ukrayna'dan detayları aktardı.
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