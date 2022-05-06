06 Mayıs 2022, Cuma
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Azovstal'da 3 günlük insani koridor! Sivil tahliyeleri başladı mı?
Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasındaki siviller hala tahliye bekliyor. Dün 156 sivilin tahliyesinin ardından fabrikada kalan sivillerin tamamının tahliyesi için insani koridorun 3 gün açık tutulacağını duyurmuştu. Son durum ne? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ukrayna'dan detayları aktardı.