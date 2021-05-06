Azerbaycanlı spikerin Bill Gates yorumu gündem oldu: Adam çip koyabilse...

Microsoft’un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı. Gates'in aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddialarına gönderme yapan Azerbaycanlı spiker ayrılık haberini sunarken söylediği sözler ile sosyal medyaya bomba gibi düştü.