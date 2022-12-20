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Azerbaycan'dan Kıbrıs'ın tanınmasına açık destek

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 20.12.2022 14:49
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına ilişkin önemli gelişmeler birbirini takip ediyor. Son olarak yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov, Yavruvatana giderek incelemelerde bulundu. Burada A Haber muhabiri Rıza Açıkgöze konuşan Azerbaycanlı siyasetçi, ülkesinin Kıbrıs davasına açık desteğini vurguladı.
Azerbaycan’dan Kıbrıs’ın tanınmasına açık destek
Azerbaycan'dan Kıbrıs'ın tanınmasına açık destek
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