20 Aralık 2022, Salı
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Azerbaycan'dan Kıbrıs'ın tanınmasına açık destek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına ilişkin önemli gelişmeler birbirini takip ediyor. Son olarak yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov, Yavruvatana giderek incelemelerde bulundu. Burada A Haber muhabiri Rıza Açıkgöze konuşan Azerbaycanlı siyasetçi, ülkesinin Kıbrıs davasına açık desteğini vurguladı.