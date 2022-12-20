Azerbaycan’dan Kıbrıs’ın tanınmasına açık destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına ilişkin önemli gelişmeler birbirini takip ediyor. Son olarak yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov, Yavruvatana giderek incelemelerde bulundu. Burada A Haber muhabiri Rıza Açıkgöze konuşan Azerbaycanlı siyasetçi, ülkesinin Kıbrıs davasına açık desteğini vurguladı.