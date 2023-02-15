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Azerbaycan'dan depremzedelere gönderilen yardımlardan çıkan notlar duygulandırıyor

AA
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Giriş: 15.02.2023 09:59
Azerbaycan'dan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gönderilen yardımlara iliştirilen notlar yüreklere dokunuyor.
Yardımlardan çıkan notlar duygulandırıyor
Yardımlardan çıkan notlar duygulandırıyor
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