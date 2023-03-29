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Azerbaycan’da parti liderine suikast girişimi! Milletvekili Fazıl Mustafa yaralandı

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Giriş: 29.03.2023 08:47
Azerbaycan'da Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa'ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Fazıl Mustafa hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Suikast girişimi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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