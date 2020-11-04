Azerbaycan orayı ele geçirdi: 110 ton altını kontrol altına aldı

Azerbaycan'da yaşanan gelişmeleri bölgeden aktaran Kerim Ulak, Azerbaycan'ın Gence şehrinde gerçekleştirdiği yayında görseller üzerinden bölgedeki son durumu aktardı. Ulak, Şuşa kentine dikkat çekerken bu bölgenin Ermenistan açısından psikolojik öneme sahip olduğunu belirtti. Ulak ayrıca Zengilan, Laçin gibi bölgelerde bulunan 110 ton altının artık Azerbaycan kontrolüne geçtiğini de açıkladı.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Azerbaycan'ın Gence şehrinde gerçekleştirdiği yayında görseller üzerinden bölgedeki son durumu paylaştı.

ERMENİSTAN PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKECEK

Şuşa'nın alınmasının Ermenistan'ın psikolojik olarak çökmesine neden olacağını belirten Ulak, Şuşa konusunda İlham Aliyev'den bir müjde beklediklerini de ifade etti.

BİR UÇAK DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

Bugün Ermenistan'a ait bir uçağın düşürüldüğünü belirten Kerim Ulak, Ermenistan'ın toplamda 9 uçağının düştüğünü de sözlerine ekledi.

MAHKUMLARI CEPHEYE GÖNDERDİLER

Ulak, daha önce PKK'lı teröristlerin Ermeni ordusuna katılımlarının ardından şu aşamada Ermeni ordusundaki asker azlığı nedeniyle mahkumların cepheye gönderildiğini de belirtti.

110 TON ALTIN BULUNAN BÖLGE AZERBAYCAN KONTROLÜNDE

Ermenistan'ın Zengilan, Laçın gibi bölgelerden vazgeçememe nedeninin bölgede bulunan 110 ton altın olduğu da belirten Ulak bu bölgeyi artık Azerbaycan'ın kontrol ettiği söyledi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)