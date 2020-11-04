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Azerbaycan orayı ele geçirdi: 110 ton altını kontrol altına aldı

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Giriş: 04.11.2020 21:57
Güncelleme:04.11.2020 22:34
Azerbaycan'da yaşanan gelişmeleri bölgeden aktaran Kerim Ulak, Azerbaycan'ın Gence şehrinde gerçekleştirdiği yayında görseller üzerinden bölgedeki son durumu aktardı. Ulak, Şuşa kentine dikkat çekerken bu bölgenin Ermenistan açısından psikolojik öneme sahip olduğunu belirtti. Ulak ayrıca Zengilan, Laçin gibi bölgelerde bulunan 110 ton altının artık Azerbaycan kontrolüne geçtiğini de açıkladı.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Azerbaycan'ın Gence şehrinde gerçekleştirdiği yayında görseller üzerinden bölgedeki son durumu paylaştı.

ERMENİSTAN PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKECEK

Şuşa'nın alınmasının Ermenistan'ın psikolojik olarak çökmesine neden olacağını belirten Ulak, Şuşa konusunda İlham Aliyev'den bir müjde beklediklerini de ifade etti.

BİR UÇAK DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

Bugün Ermenistan'a ait bir uçağın düşürüldüğünü belirten Kerim Ulak, Ermenistan'ın toplamda 9 uçağının düştüğünü de sözlerine ekledi.

Ermeni askerlerinin cesetleri çürümeye başlamıştı: A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak anlattı ERMENİ ASKERLERİNİN CESETLERİ ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞTI: A HABER YURT HABERLER MÜDÜRÜ KERİM ULAK ANLATTI

MAHKUMLARI CEPHEYE GÖNDERDİLER

Ulak, daha önce PKK'lı teröristlerin Ermeni ordusuna katılımlarının ardından şu aşamada Ermeni ordusundaki asker azlığı nedeniyle mahkumların cepheye gönderildiğini de belirtti.

110 TON ALTIN BULUNAN BÖLGE AZERBAYCAN KONTROLÜNDE

Ermenistan'ın Zengilan, Laçın gibi bölgelerden vazgeçememe nedeninin bölgede bulunan 110 ton altın olduğu da belirten Ulak bu bölgeyi artık Azerbaycan'ın kontrol ettiği söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son durum! Kerim Ulak: Öldürülen Ermenistan askerlerinin 3’te 2’si SİHA’larımız tarafından vuruldu AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASINDA SON DURUM! KERİM ULAK: ÖLDÜRÜLEN ERMENİSTAN ASKERLERİNİN 3'TE 2'Sİ SİHA'LARIMIZ TARAFINDAN VURULDU

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