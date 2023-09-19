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Azerbaycan, Karabağ'da operasyon başlattı

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Giriş: 19.09.2023 13:24
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenilerce gerçekleştirilen provokasyonların sayısı gün geçtikçe artıyor. Son olarak yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 4 Azerbaycanlı polis şehit oldu. Bölgede tansiyon gittikçe tırmanırken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattığını duyurdu.
Azerbaycan, Karabağ’da operasyon başlattı
Azerbaycan, Karabağ'da operasyon başlattı
Azerbaycan’dan Karabağ operasyonu
Azerbaycan’dan Karabağ operasyonu
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