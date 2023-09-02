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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma! Sınır bölgesinde neden tekrar silah sesleri yükseldi?

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 08:57
Azerbaycan ile Ermenistan arasında tansiyon yeniden yükseldi. Ermenilerin İHA'lı saldırısına Azerbaycan karşılık verdi. Ayrıca Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliğine bir grup Ermeni saldırdı. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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