Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma! Sınır bölgesinde neden tekrar silah sesleri yükseldi?

Azerbaycan ile Ermenistan arasında tansiyon yeniden yükseldi. Ermenilerin İHA'lı saldırısına Azerbaycan karşılık verdi. Ayrıca Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliğine bir grup Ermeni saldırdı. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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