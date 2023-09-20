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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan’a gerekli cevap verildi

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Giriş: 20.09.2023 20:07
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ’da başlatılan Ermeni unsurlarına karşı başlatılan anti terör operasyonuna dair yaptığı yeni açıklamada, “Operasyonda Ermenistan’a gerekli cevap verildi. Askerlerimiz büyük kahramanlık gösterdi.” dedi.
Ermenistan’a gerekli cevap verildi
"Ermenistan’a gerekli cevap verildi"
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