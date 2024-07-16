Ay’da ilk kez bir mağara keşfedildi! İnsanlığın üssü olabilir

Ay'ın her geçen gün yeni bir gizemi ortaya çıkıyor. Bilim adamları Ay’da ilk kez bir mağara keşfetti. Mağara uzay keşfi için önem arz ediyor. Çünkü ülkeler, Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturmak için yarış halinde…

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