11 Mart 2022, Cuma
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Aybar kar fırtınası ne kadar sürecek? Uzman isim tarih verip uyardı: Vortex'in etkisiyle yağış dün ve bugünü geçecek
Son dakika haberi... İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Megakentte dondurucu soğuk ve kar yağışı ne kadar sürecek? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, canlı yayında detayları anlattı. Bayhan, "Yarın oluşacak vortex’in etkisiyle yağacak yağış dün ve bugün yağacak olanı geçecek gibi görünüyor. Sadece yarın İstanbul’da var olan karın üzerine bir 10-15 cm’lik kar yağışı daha düşebilir. Yine kuvvetli rüzgarlar etkili olacak." dedi.