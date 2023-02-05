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Avusturya'da çığ altında kalan 5 kişi öldü!

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Giriş: 05.02.2023 17:18
Avusturya'nın Tirol eyaletindeki çok sayıda kayak merkezinde art arda çığ düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Bölgede cuma gününden itibaren toplam 8 kişi çığda hayatını kaybetti.
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