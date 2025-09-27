Avustralya’da tarihi Gazze yürüyüşü! 100 bin kişi Gazze için köprüyü kapattı

Avustralya tarihinin en büyük kalabalığı, Sidney Liman Köprüsü'nde Gazze'deki soykırıma karşı yürüdü. Trafiğe kapatılan dünyaca köprüde en az 100 bin kişi toplandı. Bazı tahminlere göre katılım 300 bini buldu. Protestocular, şiddetli yağmur altında 1,2 kilometrelik köprü boyunca yürüdü. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Polis yetkilileri, bu gösterinin Avustralya'da bugüne kadar gördükleri en büyük protesto olduğunu vurguladı.

