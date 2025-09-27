27 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Dünya Videoları Avustralya'da tarihi Gazze yürüyüşü! 100 bin kişi Gazze için köprüyü kapattı
Avustralya’da tarihi Gazze yürüyüşü! 100 bin kişi Gazze için köprüyü kapattı

Giriş: 27.09.2025 09:41
Avustralya tarihinin en büyük kalabalığı, Sidney Liman Köprüsü'nde Gazze'deki soykırıma karşı yürüdü. Trafiğe kapatılan dünyaca köprüde en az 100 bin kişi toplandı. Bazı tahminlere göre katılım 300 bini buldu. Protestocular, şiddetli yağmur altında 1,2 kilometrelik köprü boyunca yürüdü. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Polis yetkilileri, bu gösterinin Avustralya'da bugüne kadar gördükleri en büyük protesto olduğunu vurguladı.
