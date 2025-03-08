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Avustralya’da şiddetli fırtına alarmı! Ülkede acil durum ilan edildi

Avustralya'da şiddetli fırtına alarmı! Ülkede acil durum ilan edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 12:40
Avustralya'da yaklaşan şiddetli fırtına için olağanüstü durum ilan edildi. Tropikal siklon öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Beklenen şiddetli kasırga nedeniyle bölgedeki okullar tatil edildi. Avustralya meteoroloji bürosu, tropikal siklonun Queensland kıyılarını Sunshine Coast bölgesi ile güneydeki Gold Coast kenti arasındaki noktadan vuracağını tahmin ettiklerini duyurdu. Yetkililer siklonun izleyeceği öngörülen güzergahta 4 milyondan fazla kişinin yaşadığının altını çizdi.
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Avustralya’da şiddetli fırtına alarmı! Ülkede acil durum ilan edildi
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