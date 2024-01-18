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Avustralya'da polis palyaço maskeli hırsızı arıyor

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Giriş: 18.01.2024 13:08
Avustralya polisi, 29 Aralık'ta bir markete palyaço maskesiyle girerek hırsızlık yapan kişinin kamera görüntülerini paylaşarak hala arandığını duyurdu.
Avustralya’da polis palyaço maskeli hırsızı arıyor
Avustralya'da polis palyaço maskeli hırsızı arıyor
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