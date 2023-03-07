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Avustralya'da korkunç kaza! İki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü 9 yaralı

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Giriş: 07.03.2023 13:14
Avustralya'nın Gold Coast'taki Sea World tematik parkının yakınlarında iki helikopter havada çarpıştı. Havada çarpışan iki helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 9 kişi ise yaralandı.
İki helikopter havada çarpıştı
İki helikopter havada çarpıştı
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