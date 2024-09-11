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Avustralya’da çocuklara sosyal medya yasağı!

Avustralya’da çocuklara sosyal medya yasağı!

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 10:22
Avustralya 14 yaşından küçük çocuklara sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor. Yüksek mahkeme konuya ilişkin detaylı bir rapor açıkladı. Sosyal medyanın Avustralyalıların ruh sağlığı üzerinde yıkıcı etkileri olduğu gerekçe gösterildi.
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Çocuklara sosyal medya yasağı!
Çocuklara sosyal medya yasağı!
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