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Avrupa'ya yeni sevkiyatlar! Rusya'ya ne mesaj verecek?

A Haber
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Giriş: 25.03.2022 13:31
Güncelleme:25.03.2022 13:31
Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle NATO Doğu kanadını güçlendiriyor. Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya ek savaş grupları yerleştirme kararı alındı. ABD Başkanı Joe Biden'ın da bugün Polonya'da bulunan Ukraynalı mültecilerle bir araya gekecek. Ayrıntıları Yunanistan'dan A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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