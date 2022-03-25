Avrupa'ya yeni sevkiyatlar! Rusya'ya ne mesaj verecek?

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle NATO Doğu kanadını güçlendiriyor. Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya ek savaş grupları yerleştirme kararı alındı. ABD Başkanı Joe Biden'ın da bugün Polonya'da bulunan Ukraynalı mültecilerle bir araya gekecek. Ayrıntıları Yunanistan'dan A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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