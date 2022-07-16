Avrupa'ya kritik uyarı! "Karneyle doğalgaz kullanımına hazır olun"

Avrupa'da bu kış gaz karneyle dağıtılabilir. Rusya'nın Kuzey Akım-1'den gaz akışını 'bakım' nedeniyle durdurması Avrupa’yı tedirgin ediyor. Bir enerji firmasından ise kritik uyarı geldi,, "karneyle doğalgaz kullanımına hazır olun. " denildi. Ayrıntıları Fransa’dan Ömer Aydın aktaracak.