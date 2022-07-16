16 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avrupa'ya kritik uyarı! "Karneyle doğalgaz kullanımına hazır olun"
Avrupa'da bu kış gaz karneyle dağıtılabilir. Rusya'nın Kuzey Akım-1'den gaz akışını 'bakım' nedeniyle durdurması Avrupa’yı tedirgin ediyor. Bir enerji firmasından ise kritik uyarı geldi,, "karneyle doğalgaz kullanımına hazır olun. " denildi. Ayrıntıları Fransa’dan Ömer Aydın aktaracak.