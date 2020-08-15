Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan! Yunanlıların insanlık suçları kabarıyor...

Türkiye-Yunanistan ilişkeri her zaman gergin dinamiklere sahip. Türkiye'nin barışçıl çağrılarına rağmen tarihten bu yana Yunanistan Türkiye'ye karşı agresif politikalar izlemiş, işlediği insanlık suçlarıyla ve yanlış politikalarla hem bölgenin hem de içinde bulunduğu Avrupa Birliği'nin istikrarını sarsıyor. Tarihten bu yana Türk-Yunan ilişkilerine yakından göz atalım...