15 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan! Yunanlıların insanlık suçları kabarıyor...

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan! Yunanlıların insanlık suçları kabarıyor...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2020 10:48
Güncelleme:15.08.2020 11:14
Türkiye-Yunanistan ilişkeri her zaman gergin dinamiklere sahip. Türkiye'nin barışçıl çağrılarına rağmen tarihten bu yana Yunanistan Türkiye'ye karşı agresif politikalar izlemiş, işlediği insanlık suçlarıyla ve yanlış politikalarla hem bölgenin hem de içinde bulunduğu Avrupa Birliği'nin istikrarını sarsıyor. Tarihten bu yana Türk-Yunan ilişkilerine yakından göz atalım...
Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan
Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan
Biletsiz uçağa bindi! Saçından tutup attılar
Biletsiz uçağa bindi! Saçından tutup attılar
Dehşete düşüren görüntüler!
Dehşete düşüren görüntüler!
Canlı yayında dizleri kırıldı...
Canlı yayında dizleri kırıldı...
Lübnan'dan Türkiye’ye teşekkür yağmuru
Lübnan'dan Türkiye’ye teşekkür yağmuru
Mucize ilaç diye çamaşır suyu!
Mucize ilaç diye çamaşır suyu!
Kan dondurdu! 400 kilo kaldırırken...
Kan dondurdu! 400 kilo kaldırırken...
Vicdansız aile: Erkek doğmadı çöpe attık
Vicdansız aile: Erkek doğmadı çöpe attık
Hint Okyanusu için saç kestirme kampanyası
Hint Okyanusu için saç kestirme kampanyası
Köln'den islamofobik üyeye tepki
Köln'den islamofobik üyeye tepki
Görülmemiş evlilik tekilifi! Kendini ateşe verdi...
Görülmemiş evlilik tekilifi! Kendini ateşe verdi...
Türk kadın başkana ayrımcılık ve taciz!
Türk kadın başkana ayrımcılık ve taciz!
Daha Fazla Video Göster