Avrupa’nın şımarık çocuğu: Yunanistan! Anlaşmaları ihlal ediyor

Türkiye-Yunanistan ilişkileri her zaman gergin dinamiklere sahip. Türkiye'nin barışçıl çağırılarına rağmen tarihten bu yana Yunanistan Türkiye'ye karşı agresif politikalar izlemiş, işlediği insanlık suçlarıyla ve yanlış politikalarla hem bölgenin hem de içinde bulunduğu Avrupa Birliği'nin istikrarını sarsıyor. İşte tarihten bu yana Türk-Yunan ilişkileri…

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