Avrupa'nın krizler zinciri | Dünyadaki ekonomik kriz nasıl çözülecek?

Avrupa'da patlak veren enerji krizi, ekonomi çevrelerinde yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimi analistler, 1989'dan beri süregelen ve uluslararası ekonomiye yön veren Washıngton mutabakatında artık sona gelindiğini savunuyor. Peki, bu ne anlama geliyor? Yeni dünya düzeninin nasıl şekillenmesi hedefleniyor? Perde arkası haberimizde izliyoruz.