Avrupa’nın en büyük toplu mezarı bulundu

Almanya'da huzurevi inşası için temel atan inşaat firması, korkunç bir keşifte bulundu. Yapılan kazı çalışmaları, 17. yüzyıldan kalma bir toplu 'veba' mezarını ortaya çıkardı.İçerisinde 2 binden fazla iskelet bulunan toplu mezarın, Avrupa'nın en büyüğü olabileceği düşünülüyor.

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