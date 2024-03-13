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Avrupa’nın en büyük toplu mezarı bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.03.2024 16:21
Almanya'da huzurevi inşası için temel atan inşaat firması, korkunç bir keşifte bulundu. Yapılan kazı çalışmaları, 17. yüzyıldan kalma bir toplu 'veba' mezarını ortaya çıkardı.İçerisinde 2 binden fazla iskelet bulunan toplu mezarın, Avrupa'nın en büyüğü olabileceği düşünülüyor.
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Avrupa’nın en büyük toplu mezarı bulundu
Avrupa’nın en büyük toplu mezarı bulundu
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