04 Nisan 2022, Pazartesi
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Avrupa'dan Bucha'daki görüntülere tepki
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması dünya gündeminin ilk sıralarına oturdu. Bucha'daki Avrupalı liderler cesetler konusunda ardı ardına açıklamalar yaptı, Moskova yönetimini sivillere yönelik kasıtlı katliam yapmakla suçladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.